Суд заменил исправительные работы на колонию экс-мэру орловского Болхова Авилову

В апреле 2023 года администрация Болхова заключила контракт на благоустройство парка «Болховкин луг» с белгородским ООО «СБК-Групп». Как установили в суде, Авилов и Казакова, зная, что обязательства выполнены некачественно и не в полном объеме, подписали акты приемки с ложной информацией. Ущерб от их действий составил 11,6 млн руб. Уголовное дело в отношении гендиректора подрядчика Сергея Бузуна, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассматривается в суде.