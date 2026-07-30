Нижегородец принял участие в проекте «Таврида. АРТ»

Программа «Капитаны культуры» реализуется в Академии «Меганом» с 2024 года и направлена на обеспечение профессионального и личностного развития руководителей среднего звена в сфере культуры, она способствует внедрению передовых подходов в управлении и созданию сильного и высокопрофессионального кадрового резерва культурной сферы в России. Наиболее перспективные и добившиеся значимых результатов руководители получают рекомендации для приглашения к дальнейшему участию в кадровых программах Минкультуры России и арт-кластера «Таврида», а также назначения на ключевые позиции в профильных учреждениях разного уровня.