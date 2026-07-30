Нижегородец принял участие в проекте «Таврида. АРТ»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида. АРТ») завершилась программа «Капитаны культуры: новые маршруты», которая собрала активных выпускников кадровой программы, сообщают организаторы.
Среди них — директор Дзержинского музыкального колледжа Андрей Панкратов. Его пригласили к участию в программе «Капитаны культуры: новые маршруты» по итогам потоковой программы: он является выпускником второго потока «Капитанов культуры» в 2025 году.
Андрей приехал на программу для проработки своего проекта по привлечению молодых специалистов в Дзержинский музыкальный колледж. По его словам, развитие этого направления работы необходимо для понижения среднего возраста сотрудников. Также он отмечает запрос на поиск стимулов нематериального характера для привлечения профессиональной молодёжи.
Суть проекта Андрея Панкратова сводится к привлечению молодых специалистов-музыкантов в среднее профессиональное образование в сфере культуры через нематериальные способы мотивации. Аудитория — выпускники профильных вузов страны. За год реализации проекта к работе в музыкальном колледже уже привлечено 10 молодых специалистов.
«В сфере культуры законы физики и математики не всегда работают: сюда приходят не столько за финансовыми выгодами, сколько за идеей и ценностями. Многое держится на чистом альтруизме и служении искусству», — отметил Панкратов.
Программа позволила автору проекта углубиться в проработку управленческих компетенций, подтягивание слабых мест и оттачивание уже освоенных навыков, а также в общение с коллегами с теми же нуждами и проблемами.
«Программа запоминается плотным графиком с раннего утра до позднего вечера, учёбой, практикумами и командной работой. Потрясающие впечатления от коллег и от их кейсов. Как итог — чувство единения и принадлежности к сообществу», — подытожил Андрей Панкратов.
На программу «Капитаны культуры: новые маршруты» приехали 70 участников из 35 регионов России. Все они выпускники программы «Капитаны культуры» 2024−2026 гг. Главная её цель — сформировать сообщество ответственных управленцев в сфере культуры, готовых влиять на развитие культурной среды в регионах России.
Участники не просто получили новые знания и навыки в рамках программы, но и обрели надёжных партнёров и единомышленников, а также создали прочную основу для продуктивных коммуникаций и совместной проектной деятельности.
Программа «Капитаны культуры» реализуется в Академии «Меганом» с 2024 года и направлена на обеспечение профессионального и личностного развития руководителей среднего звена в сфере культуры, она способствует внедрению передовых подходов в управлении и созданию сильного и высокопрофессионального кадрового резерва культурной сферы в России. Наиболее перспективные и добившиеся значимых результатов руководители получают рекомендации для приглашения к дальнейшему участию в кадровых программах Минкультуры России и арт-кластера «Таврида», а также назначения на ключевые позиции в профильных учреждениях разного уровня.
Ранее сообщалось, что нижегородцы до 35 лет могут поехать в летние школы «Тавриды» в Крыму.
Справка.
Автономная некоммерческая организация «Таврида. Арт» развивает арт-кластер «Таврида» — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет летние школы Академии творческих индустрий «Меганом», Фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ», федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. События арт-кластера включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и реализуются с 2015 года.