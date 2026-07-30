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В Ростове учредителя рыболовной компании подозревают в коммерческом подкупе

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел по Ленинскому району Ростова‑на‑Дону завершил расследование уголовного дела против учредителя рыболовной компании. Его обвиняют в коммерческом подкупе в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщили в пресс‑службе ведомства.

Как установило следствие, бизнесмен участвовал в аукционе на право пользования рыбоводными участками в соседнем регионе. Чтобы обеспечить победу своей организации, он предложил другому участнику торгов 600 тысяч рублей за отказ повышать ставки. После того как на счёт злоумышленника поступила часть суммы — 200 тысяч рублей, — его задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

Доказательства признаны достаточными: дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.