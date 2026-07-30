В ногу со временем: как «Азбука интернета» помогает старшему поколению

Большинство жителей нашей страны, в том числе пенсионного возраста, регулярно пользуются Всемирной сетью. Разобраться с компьютерами, сайтами, мобильными приложениями старшее поколение может в клубах, библиотеках, центрах социального обслуживания. На таких площадках при поддержке нацпроекта «Семья» проводят специальные занятия.
Включился в эту работу и бизнес: ПАО «Ростелеком» — финалист Национальной премии «Наш вклад» — развивает федеральную программу «Азбука интернета». Подробнее о том, как эта программа помогает научиться пользоваться компьютером, оплачивать покупки и оформлять государственные услуги, — в нашем материале.
Полмиллиона активных пользователей.
Программу «Азбука интернета» запустили в 2014 году. Она помогает сделать жизнь старшего поколения комфортнее, научив пользоваться электронными государственными услугами, полезными сайтами и развлекательными ресурсами.
Программа включает базовый курс из 14 глав и расширенный раздел из 15 модулей. Участникам основной части рассказывают об устройстве компьютера, работе с файлами и папками, текстом, социальными сервисами, сайтами федеральных органов, о поиске информации в интернете и навыках кибербезопасности. Также можно узнать, как обмениваться видеосообщениями, составить резюме и найти работу.
Программа «Азбука интернета» помогает старшему поколению научиться пользоваться электронными госуслугами и полезными сайтами.
В расширенном разделе слушателям предлагают разобраться в дополнительных возможностях компьютера, региональных интернет-сервисах и социальных сетях, научиться оплачивать товары и услуги онлайн, пользоваться нейросетями и умными устройствами.
Организаторами программы выступили ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России (с 1 января 2023 года — Фонд пенсионного и социального страхования РФ). Сегодня официальный портал «Азбука интернета» посещают более 20 тыс. человек в месяц. На сайте они могут познакомиться с учебными пособиями, посмотреть видеоуроки. Кроме того, по всей России проводят занятия в очном формате — курсы освоили уже свыше 500 тыс. жителей из 84 регионов.
От регистрации на «Госуслугах» до покупок на маркетплейсах.
Один из таких очных курсов прошел в июне в Рязани. На мастер-классах «Азбука интернета» участникам рассказали о том, как обезопасить себя от интернет-мошенников, пользоваться мобильными приложениями и государственными онлайн-сервисами.
Активно пользуются своими возможностями и люди старшего возраста из Удмуртии. Обучение по программе здесь охватывает широкий спектр тем: от навыков работы в операционной системе Windows и текстовом редакторе Word до поиска информации в Сети, онлайн-общения, отправки электронных сообщений. Им подробно рассказывают, как получать необходимые государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Одна из слушательниц — жительница Ижевска Любовь Патрушева — поделилась, что по итогам курса научилась пользоваться порталом «Госуслуги» и другими сервисами.
«Там и к врачу записаться можно, и на диспансеризацию. Оформила загранпаспорт. Потом увидела, как дочери заказывают товары через интернет-магазины, освоила маркетплейсы», — поделилась Любовь Патрушева.
Очные курсы «Азбука интернета» освоили уже свыше 500 тыс. человек из 84 регионов.
Чтобы пенсионерам было комфортно учиться, в управлении социальной защиты населения Центрального района Воронежа открыли отдельный компьютерный класс. Первыми на площадке прошли занятия по проекту «Азбука интернета». Слушателями стали участники программы «Активное долголетие» и «серебряные» волонтеры. На уроках они научатся работать с компьютером, освоят основные термины и базовые программы.
В поддержку «Азбуки интернета» в июне 2026 года компания «Ростелеком» представила в Алтайском крае учебное пособие «Основы работы на смартфоне» и передала часть тиража центрам общения старшего поколения. Эти площадки работают в регионе на базе клиентских служб краевого отделения СФР.
«С этого года новым направлением в работе центров стала помощь старшему поколению в освоении цифровых сервисов. Учебные пособия станут отличным помощником для наших подопечных. Они не только повысят цифровые знания, но и научат безопасному использованию гаджетов. Благодарим партнеров за поддержку нашей инициативы», — отметила начальник управления организации работы клиентских служб отделения СФР Оксана Кравченко.
Пособие поможет пенсионерам научиться пользоваться смартфонами и в целом повысить уровень цифровой грамотности. Например, в нем подробно описано, как установить разные приложения и пользоваться популярными сервисами, включая портал «Госуслуги» и сайт СФР.
Такие инициативы, как «Азбука интернета», помогают пожилым жителям нашей страны идти в ногу со временем. А премия «Наш вклад», в свою очередь, предоставляет финалистам возможность заявить о себе, поделиться успешным опытом и масштабировать свои полезные инициативы. Благодаря этому еще больше компаний, некоммерческих организаций смогут участвовать в реализации национальных проектов. Всего в 2026 году на премию прислали 792 заявки из всех регионов, а награды и статус «Партнер национальных проектов» получили 362 финалиста.