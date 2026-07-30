В ногу со временем: как «Азбука интернета» помогает старшему поколению

Активно пользуются своими возможностями и люди старшего возраста из Удмуртии. Обучение по программе здесь охватывает широкий спектр тем: от навыков работы в операционной системе Windows и текстовом редакторе Word до поиска информации в Сети, онлайн-общения, отправки электронных сообщений. Им подробно рассказывают, как получать необходимые государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Одна из слушательниц — жительница Ижевска Любовь Патрушева — поделилась, что по итогам курса научилась пользоваться порталом «Госуслуги» и другими сервисами.