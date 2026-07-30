В Таганроге сняли оцепление на месте падения обломков БПЛА после проверки саперов

В Таганроге на месте обнаружения обломков БПЛА саперы завершили работы. Оцепление снято, сообщила глава города Светлана Камбулова.
По данным властей, жители домов в пострадавшем районе могут возвращаться в квартиры. Как ранее писал «Ъ-Ростов», средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА над Таганрогом утром 30 июля.
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