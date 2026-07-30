В Мурманской области детей будут бесплатно вакцинировать от ВПЧ

МУРМАНСК, 30 июл — РИА Новости. Программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека, провоцирующего развитие онкологических заболеваний, запустят в Мурманской области с 2027 года, на эти цели направят 19 миллионов рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис.
«Запустим программу бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека — одной из главных причин развития ряда онкологических заболеваний. Направим на закупку вакцины более 19 миллионов рублей», — написал Чибис в своем канале на платформе «Макс».
Глава региона отметил, что сама вакцинация от ВПЧ станет доступна с 2027 года.
ВПЧ — это название группы из 200 известных вирусов. У большинства людей они не вызывают беспокойства, однако заражение некоторыми из них увеличивает риск появления онкологического заболевания и может привести к развитию рака шейки матки.