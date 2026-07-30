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На ул. Левитана в Калининграде планируют открыть новую библиотеку

Учреждение оснащают в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

К 1 сентября 2026 года на ул. Левитана в Калининграде планируют открыть новую библиотеку. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 30 июля.

«Проект реализуется нашим Фондом жилищного и социального строительства. Мы уже получили помещение в муниципальную собственность. Сейчас делаем оснащение. И в микрорайоне Левитана появится новая многофункциональная библиотека, которая с 1 сентября откроет свои двери для всех юных жителей микрорайона», — сказала Дятлова.

Новые социальные объекты на ул. Левитана, включая библиотеку, должны появиться в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Там также запланировано благоустройство нескольких улиц, включая пешеходный бульвар. Развитием микрорайона занимается фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» («ЖСС КО»), основанный при участии правительства Калининградской области и администрации Калининграда. Проект был защищён на заседании инвестиционного совета.

«Если мы с вами вспомним, как проходил инвестсовет под руководством губернатора Калининградской области, то одним из объектов, который рассматривался, было строительство поликлиники. Это первый этаж жилого дома. Завершение строительства — третий квартал 2026 года. Кроме того, в этом же проекте, который инвестиционно рассматривался, администрация города Калининграда получит нежилые помещения для молодёжного клуба, для художественной школы, для библиотеки. Мы ждём передачи и будем делать там учреждения дополнительного образования», — рассказывала Дятлова в июле 2025 года.

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