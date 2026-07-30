На Дону семьи погибших героев СВО с временной пропиской получат землю

Как пояснил заместитель председателя комиссии донского парламента по взаимодействию с участниками СВО Максим Гелас, инициатива появилась после обращений самих семей. Теперь право на землю есть у членов семьи погибшего участника СВО, зарегистрированных в Ростовской области по месту жительства или по месту временного пребывания — при условии, что у них нет постоянной регистрации в другом регионе.