На Дону семьи погибших героев СВО с временной пропиской получат землю

Депутаты донского парламента на 35‑м заседании внесли изменения в областное законодательство — теперь больше семей погибших участников специальной военной операции смогут бесплатно получить земельный участок.
Раньше льготой могли воспользоваться только родственники, имевшие постоянную регистрацию в регионе на день гибели бойца. Из‑за этого семьи, фактически жившие на Дону, но с временной пропиской, оставались без поддержки. Поправки устраняют этот правовой пробел.
Как пояснил заместитель председателя комиссии донского парламента по взаимодействию с участниками СВО Максим Гелас, инициатива появилась после обращений самих семей. Теперь право на землю есть у членов семьи погибшего участника СВО, зарегистрированных в Ростовской области по месту жительства или по месту временного пребывания — при условии, что у них нет постоянной регистрации в другом регионе.
Очередность предоставления участков не изменилась: в первую очередь землю получат вдовы или вдовцы, затем — дети, потом — родители. Всего в Ростовской области действует 91 областная и муниципальная мера поддержки участников СВО.