В Совбезе раскрыли статистику преступности мигрантов в России

В Совбезе также зафиксировали существенное падение числа выданных разрешительных документов. Количество разрешений на временное проживание снизилось до 13 тыс. (минус 19,5%), а видов на жительство — до 43,1 тыс. (падение на 39,6%). К концу июня общая численность иностранцев с этими документами составила 69,9 тыс. и 595,5 тыс. соответственно. Примечательно, что из всех трудовых мигрантов, оформивших разрешения на работу, почти треть (54,7 тыс.) приходится на квалифицированных и высококвалифицированных специалистов (10,7 тыс. и 44 тыс. соответственно).
Параллельно снижается и количество действующих патентов. По состоянию на 1 июля 2026 года иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке, имели более 1,7 млн таких документов — это на 14,4% меньше, чем годом ранее. В то же время число уведомлений от работодателей о заключении договоров с гражданами Евразийского экономического союза незначительно выросло — на 5,6%, достигнув 641,4 тыс.
Один из ключевых трендов — существенное снижение криминальной активности среди мигрантов. Количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 39,1%. При этом число участвовавших в них лиц уменьшилось на 25,8% (до 11,4 тыс.).
«Так, в первом полугодии 2026 года за иностранцами учтено 14,4 тыс. преступных деяний, в том числе тяжких и особо тяжких — 5,9 тыс. (-50,8%). Их удельный вес в общем количестве раскрытых преступлений по Российской Федерации снизился на 1,7% и составил 3,4%», — указано в сообщении.
Административная нагрузка на мигрантов также изменилась. За первые шесть месяцев 2026 года на них составили 1,2 млн протоколов об административных правонарушениях (на 24,8% меньше). Однако меры воздействия стали жестче: количество решений об административном выдворении выросло в 2,6 раза (до 99,4 тыс.), о сокращении срока временного пребывания — также в 2,6 раза (55,6 тыс.), а о неразрешении въезда — на 68,2% (197,7 тыс.). При этом число депортаций, напротив, сократилось на 24% (до 3,3 тыс.).
Напомним, что 26 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает детей трудовых мигрантов покинуть страну после достижения 18 лет. До совершеннолетия несовершеннолетние дети иностранного гражданина могут находиться в России только в пределах срока действия патента их родителя.