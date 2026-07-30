В Совбезе раскрыли статистику преступности мигрантов в России

Административная нагрузка на мигрантов также изменилась. За первые шесть месяцев 2026 года на них составили 1,2 млн протоколов об административных правонарушениях (на 24,8% меньше). Однако меры воздействия стали жестче: количество решений об административном выдворении выросло в 2,6 раза (до 99,4 тыс.), о сокращении срока временного пребывания — также в 2,6 раза (55,6 тыс.), а о неразрешении въезда — на 68,2% (197,7 тыс.). При этом число депортаций, напротив, сократилось на 24% (до 3,3 тыс.).