Энергетики вернули электроснабжение более 80% жителей трех микрорайонов Перми

По состоянию на 18:00 электроснабжение вернули более 80% жителей микрорайонов Акуловский, Железнодорожный и Пролетарский. Продолжаются работы на улицах Хабаровской, Красноборской, Кочегаров и еще нескольких в правобережной части Дзержинского района.