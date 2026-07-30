Ветер на гребном канале Ростова повалил деревья и конструкцию с названием города

По словам главы города, объем работ после непогоды оказался настолько большим, что порядок наводят уже несколько дней. В частности, также планируется большой субботник на улице Левобережной в Кировском районе Ростова-на-Дону. Помощь готовы оказать базы отдыха и заведения общепита.