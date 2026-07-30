В селе Черемушка Красноярского края появились сотовая связь и интернет

«Сегодня доступ к качественной мобильной связи и интернету — это такая же важная инфраструктура, как дороги, электричество или водоснабжение. Строительство базовой станции выполнено в рамках краевой госпрограммы, которая реализуется в регионе с 2017 года. Мы продолжаем работу по расширению покрытия сети, чтобы современные цифровые возможности были доступны каждому жителю края независимо от места проживания. Отмечу, что развитие инфраструктуры связи является одним из ключевых направлений национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”», — отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.