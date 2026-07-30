В селе Черемушка Красноярского края появились сотовая связь и интернет

Базовую станцию сотовой связи установили в селе Черемушка Каратузского муниципального округа Красноярского края, сообщили в региональном министерстве цифрового развития. Обеспечение малых населенных пунктов качественной связью и интернетом — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Сегодня доступ к качественной мобильной связи и интернету — это такая же важная инфраструктура, как дороги, электричество или водоснабжение. Строительство базовой станции выполнено в рамках краевой госпрограммы, которая реализуется в регионе с 2017 года. Мы продолжаем работу по расширению покрытия сети, чтобы современные цифровые возможности были доступны каждому жителю края независимо от места проживания. Отмечу, что развитие инфраструктуры связи является одним из ключевых направлений национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”», — отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.
Теперь сотовой связью и мобильным интернетом стандарта 4G обеспечены более 600 местных жителей. Сельчане могут пользоваться электронными государственными услугами, совершать видеозвонки, общаться в мессенджерах, работать и учиться онлайн.
«До конца текущего года современной мобильной связью и интернетом будут обеспечены еще шесть населенных пунктов за счет регионального бюджета и 28 населенных пунктов — за счет федеральных средств», — добавили в минцифры региона.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.