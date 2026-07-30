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Землетрясение магнитудой 5,3 докатилось до Хабаровского края

Толчки до трех баллов ощутили жители четырех сел Ульчского района.

В Хабаровском крае вечером 30 июля произошло землетрясение, толчки от которого ощущались в четырех населённых пунктах Ульчского района, сообщает МЧС Хабаровского края.

Сообщение об ощущаемом землетрясении поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в 18:35 по хабаровскому времени.

По данным сейсмологического филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 194 км западнее села Рыднов в Сахалинской области. Очаг залегал на глубине 7 км, магнитуда составила 5,3.

В селах Тахта, Тыр, Богородское и Сусанино жители ощутили толчки силой до трех баллов.

В настоящее время четыре группы обследуют здания и сооружения в населённых пунктах района. Жертв и разрушений не зафиксировано.

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