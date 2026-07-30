До 30% взрослых нижегородцев страдают ожирением

Ожирение чаще регистрируется у женщин (28%), сельских жителей (29%), у лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (32%), а также у людей с чувством тревоги и депрессии (32%). В группы повышенного риска входят пенсионеры, госслужащие и бизнесмены.