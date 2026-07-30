До 30% взрослых нижегородцев страдают ожирением

До 30% всего взрослого населения Нижегородской области страдает ожирением. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов со ссылкой на специалистов Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Они провели исследование на основе данных федерального опроса 2022 года.
Согласно полученным данным, Нижегородская область входит в группу регионов России, где распространенность ожирения среди взрослого населения составляет от 26% до 30%. Самые высокие показатели (от 31 до 35%) зафиксированы в Орловской, Калужской и Рязанской областях.
Ожирение чаще регистрируется у женщин (28%), сельских жителей (29%), у лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (32%), а также у людей с чувством тревоги и депрессии (32%). В группы повышенного риска входят пенсионеры, госслужащие и бизнесмены.
Напомним, что в 30‑й поликлинике подвели первые итоги марафона по снижению веса среди медицинского персонала.