49 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдут в августе

с. Большое Болдино, ул. Кооперативная (День Большеболдинского муниципального округа); Арзамас, ул. К. Маркса (День Арзамаса); г. Балахна, пл. Минина, парк «Мининская слобода» (День земли балахнинской) Вознесенский м.о., с. Новосёлки, площадь ДК (День села Новосёлки); Вознесенский м.о., с. Сарминский Майдан, ул. Советская, д. 31 (День села Сарминский Майдан); г. Выкса, с.п. Дружба, м-н Дружба, р-н д. 30 (День поселка Дружба); Выкса, р. п. Досчатое, м-н Приокский, д. 20 и Советская пл., 74 (День поселка Досчатое); Выкса, р. п. Виля, пл. Культуры, д. 7 «а» (День поселка Виля); Городецкий м.о., г. Заволжье, ул. Мичурина, 5, Парк им. Ю. А. Гагарина (Праздник города Заволжье); р. п. Сосновское, ул. Ленина (День Сосновского муниципального округа); р. п. Сосновское, ул. Крупской, д. 83А (День Сосновского муниципального округа).