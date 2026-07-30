49 ярмарок «Покупайте нижегородское» пройдут в августе

В августе в Нижегородской области пройдет около 50 ярмарок «Покупайте нижегородское»: предприниматели и самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию на 49 площадках в 25 муниципалитетах. Мероприятия проводятся ежемесячно и часто привязаны к местным праздникам и фестивалям.
«Ярмарки “Покупайте нижегородское” — одна из самых востребованных мер господдержки: они помогают бизнесу продвигать товары у жителей и расширять сбыт. Больше всего событий запланировано в Выксе, Вознесенском и Павловском округах. На площадках можно купить еду, ручную работу и изделия народных промыслов напрямую от производителей, без лишних наценок», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
График ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципалитетов. Для получения бесплатного торгового места нужно обратиться в администрацию соответствующего округа; полный график и контакты ответственных опубликованы на сайте Минпрома.
Узнать обо всех мерах поддержки бизнеса можно в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), работающем в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимительство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра действует горячая линия: 8 (800) 301‑29‑94 (звонок бесплатный).
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на создание условий для долгосрочного роста на основе экономики предложения. В его состав входят федеральные проекты: «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».
График ярмарок в августе:
1 августа.
Вачский м.о., с. Филинское, ул. Больничная, д. 30, площадь ДК (празднование Дня села «Филинский разгуляй»); г. Урень, парк «Борок» (День города); Варнавинский м.о., п. Северный, ул. Победы, д. 3 (День поселка Северный); Вознесенский м.о., с. Суморьево, ул. Советская, д. 6, площадь перед магазином (День села Суморьево); г. Павлово, набережная, ул. Нижегородская (межрегиональный фестиваль творческих людей «Культурные выходные на Оке “Русская река”); Павловский м.о., г. Ворсма, Парк культуры и отдыха (День города).
1−2 августа.
г. Шахунья, пл. Советская, парк «Покровский», парк «Победы» (День города).
2 августа.
Варнавинский м.о., пос. Красный Луч, территория, прилегающая к Дому культуры («Ильин день»); Краснобаковский м.о., р. п. Ветлужский, площадь Чугунина (День железнодорожника, День поселка Ветлужский); Бор, Ситниковский с/с, п. Железнодорожный, ул. Новостройка, рядом с д. 11 (День поселка Железнодорожный).
7 августа.
Лысковский м.о., с. Макарьево (межрегиональный фестиваль музыкального творчества «Макарьевский перезвон»).
8 августа.
Уренский м.о., р. п. Арья, ул. Школьная, д.5А, территория Парка отдыха (День поселка р.п. Арья); р. п. Вознесенское, ул. Советская, 24 (День рабочего поселка Вознесенское); Бор, территория, прилегающая к МАУК «КЦ “Теплоход”, музей военной техники (VIII Всероссийский фестиваль гармонистов “Потехинский камертон”); Ковернинский м.о., центральная площадь поселка, ул. Карла Маркса, между сквером “Молодежный” и детской площадкой, площадь ул. Карла Маркса — Администрация района и площадь около здания ПАО “Ростелеком” (праздник “Ковернинский край — любовь и гордость!”); с. Сеченово, ул. Советская, д.22А (“Школьный базар”); г. о. г. Шахунья, р. п. Сява, ул. Ленина (“День поселка”); г. Чкаловск, ул. Чкалова, Музейный квартал (фестиваль скоростей “Русские крылья”); Павловский м.о., р. п. Тумботино, ул. Пролетарская, д.14А, ДК “Заречный” (День поселка Тумботино).
10 августа.
р. п. Тонкино, центральная площадь (День поселка); р. п. Воскресенское, ул. Ленина (День р. п. Воскресенское и Воскресенского муниципального округа).
15 августа.
Варнавинский м.о., д. Антониха, ул. Хмелевская, д. 21 (День деревни Антониха); Павловский м.о., д. Чернеево (День деревни Чернеево); с. Сеченово, ул. Советская, д.22А («Школьный базар»); р. п. Большое Мурашкино, ул. Свободы, 78, центральная площадь (День Большемурашкинского муниципального округа); Тоншаевский м.о., п. Шерстки, ул. Клубная, д. 6 (День посёлка Шерстки).
22 августа.
п. Красные Баки, ул. Свободы, зд. 104, площадь (IX Всероссийский фестиваль пирогов и продуктов питания «Пироград»); с. Сеченово, ул. Советская, д.22А («Школьный базар»); г. Сергач, центральная площадь города («День города»); Тоншаевский м.о., с. Ошминское, ул. Центральная, д. 36 (День села Ошминское); г. о. г. Шахунья, р. п. Вахтан, ул. Карповская («День поселка»); р. п. Шатки, площадка в Центральном парке («День поселка»); г. Выкса, с. Мотмос, ул. Советская, р-н магазина «Пятерочка» (День села).
23 августа.
г. Павлово, мкр. Калининский, (День поселка Калининский); г. Княгинино, площадь Победы (День города Княгинино).
28 августа.
Вознесенский м.о., д. Починки (День села Починки); Выкса, р. п. Виля, ул. Московская, д. 2 (День поселка); Выкса, ул. Ленина, р-н д. 11, за ТД «Выкса» (выставка «Дары природы»).
29 августа.
с. Большое Болдино, ул. Кооперативная (День Большеболдинского муниципального округа); Арзамас, ул. К. Маркса (День Арзамаса); г. Балахна, пл. Минина, парк «Мининская слобода» (День земли балахнинской) Вознесенский м.о., с. Новосёлки, площадь ДК (День села Новосёлки); Вознесенский м.о., с. Сарминский Майдан, ул. Советская, д. 31 (День села Сарминский Майдан); г. Выкса, с.п. Дружба, м-н Дружба, р-н д. 30 (День поселка Дружба); Выкса, р. п. Досчатое, м-н Приокский, д. 20 и Советская пл., 74 (День поселка Досчатое); Выкса, р. п. Виля, пл. Культуры, д. 7 «а» (День поселка Виля); Городецкий м.о., г. Заволжье, ул. Мичурина, 5, Парк им. Ю. А. Гагарина (Праздник города Заволжье); р. п. Сосновское, ул. Ленина (День Сосновского муниципального округа); р. п. Сосновское, ул. Крупской, д. 83А (День Сосновского муниципального округа).
30 августа.
Бор, п. Б. Пикино, ул. 1 мая, д. 10, территория, прилегающая к МАУК «Большепикинский ДК» (День поселка Большое Пикино).