Ретроэлектропоезд отправится из Нижнего Новгорода на Бор и в Дзержинск

Особую атмосферу создают четыре тематически оформленных вагона: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». А еще вагоны украсят подлинные предметы советской эпохи: печатная машинка и книги, весы и посуда, радиола и холодильник «ЗИЛ», телефонная будка с таксофоном и автомат с газировкой. Проводники наденут форму советского периода и будут выдавать пассажирам бумажные билеты старого образца.