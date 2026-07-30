Ретроэлектропоезд отправится из Нижнего Новгорода на Бор и в Дзержинск

Восстановленный ретроэлектропоезд ЭР9Е № 618 «Красная птица» отправится в экскурсионные поездки по маршрутам Нижний Новгород — Дзержинск и Нижний Новгород — Моховые Горы в первых числах августа. Об этом сообщили в ГЖД.
В Дзержинск ретроэлектричка отправится 4 и 5 августа. Состав выйдет из столицы Приволжья в 18:22, а в 18:57 прибудет в место назначения. Обратный путь начнется в 19:31, а возвращение в Нижний Новгород ожидается в 20:01.
На станцию Моховые Горы поезд отправится 8 августа. В этот день электричка проследует без промежуточных остановок, отправившись из Нижнего Новгорода в 15:22 и вернувшись обратно в 17:08.
Пассажиры рейса в Дзержинск узнают историю Горьковской железной дороги, интересные факты об электропоездах, послушают рассказ об интересных объектах, встречающихся на пути.
На рейсе до Моховых Гор пассажиры смогут поучаствовать в конкурсах и квизах на знание культуры быта и кино СССР, послушать концерт из стихов и песен советских поэтов и музыкантов, посмотреть развлекательную программу от аниматоров в костюмах героев мультфильмов.
Особую атмосферу создают четыре тематически оформленных вагона: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». А еще вагоны украсят подлинные предметы советской эпохи: печатная машинка и книги, весы и посуда, радиола и холодильник «ЗИЛ», телефонная будка с таксофоном и автомат с газировкой. Проводники наденут форму советского периода и будут выдавать пассажирам бумажные билеты старого образца.
Ранее стало известно, что у электрички Моховые Горы — Нижний Новгород появилась новая остановка.
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