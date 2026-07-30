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Шахунского судью хотят досрочно лишить полномочий по отрицательным мотивам

Судью Шахунского межрайонного суда Дениса Пашкевича решили привлечь к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий с лишением шестого квалификационного класса. Такое решение квалификационная коллегия судей (ККС) Нижегородской области вынесла 30 июля.

Источник: Коммерсантъ

Судью Шахунского межрайонного суда Дениса Пашкевича решили привлечь к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий с лишением шестого квалификационного класса. Такое решение квалификационная коллегия судей (ККС) Нижегородской области вынесла 30 июля.

Суть претензий не раскрывается. По закону решение ККС может быть обжаловано в судебном порядке либо в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

Денис Пашкевич с 2008 года был мировым судьей в Шарангском районе Нижегородской области, с 2023 года — судьей Шахунского районного (после реформы — межрайонного) суда.