Шахунского судью хотят досрочно лишить полномочий по отрицательным мотивам

Судью Шахунского межрайонного суда Дениса Пашкевича решили привлечь к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий с лишением шестого квалификационного класса. Такое решение квалификационная коллегия судей (ККС) Нижегородской области вынесла 30 июля.
Суть претензий не раскрывается. По закону решение ККС может быть обжаловано в судебном порядке либо в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.
Денис Пашкевич с 2008 года был мировым судьей в Шарангском районе Нижегородской области, с 2023 года — судьей Шахунского районного (после реформы — межрайонного) суда.