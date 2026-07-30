Гражданин США поблагодарил «Склиф» за чуткое отношение

Ранее специалисты Института Склифосовского удалили межпозвоночную грыжу пациенту из США после травмы позвоночника. Мужчина обращался в клиники США и других стран, но не получил необходимого решения по своему случаю. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, из-за усиливающейся боли он решил приехать в Москву, чтобы операцию смогли провести специалисты Института Склифосовского.
«В целом, вся команда этой больницы была потрясающей, начиная с уборщиц. Каждое утро приходила женщина, проверяла, сплю я или нет, чтобы провести уборку. Ранний завтрак, там подавали блинчики, в Москве только самое лучшее, не так ли?» — сказал он в видеозаписи, которая имеется в распоряжении ТАСС.
Парвизи отметил, что после операции его каждый день водили на массаж и в барокамеру для обогащения кислородом, чтобы быстрее восстановиться. «Просто замечательно. Вся команда — очень дружелюбная, все такие приветливые, мы очень довольны. Я по ним уже скучаю», — заключил пациент.
Ранее в Депздраве сообщили, что мужчина получил травму позвоночника несколько месяцев назад, после чего одна нога практически перестала работать, и ходить становилось все труднее. Врачи Склифа провели малоинвазивную операцию — через небольшой разрез освободили сдавленный нерв, максимально сохранив окружающие ткани — удалили грыжу. По данным столичного депздрава, на следующий день после операции мужчина смог самостоятельно встать на ноги. Уже через два дня он был выписан в хорошем состоянии.