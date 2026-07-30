Гражданин США поблагодарил «Склиф» за чуткое отношение

Ранее в Депздраве сообщили, что мужчина получил травму позвоночника несколько месяцев назад, после чего одна нога практически перестала работать, и ходить становилось все труднее. Врачи Склифа провели малоинвазивную операцию — через небольшой разрез освободили сдавленный нерв, максимально сохранив окружающие ткани — удалили грыжу. По данным столичного депздрава, на следующий день после операции мужчина смог самостоятельно встать на ноги. Уже через два дня он был выписан в хорошем состоянии.