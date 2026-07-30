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В Московском зоопарке отметили день рождения панды Диндин

Акулвоа: сегодня в Московском зоопарке отметили день рождения панды Диндин.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. День рождения панды Диндин отметили в Московском зоопарке, в свои девять лет она весит 125 килограммов при росте 160 сантиметров, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

«Сегодня в Московском зоопарке отметили день рождения Диндин — нашей любимой мамы-панды. Завтра эстафету примет Жуи, ему исполнится 10 лет», — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Гендиректор отметила, что девятилетняя Диндин при росте 160 сантиметров весит 125 килограмовм, а Жуи при росте 175 сантиметров — 138 килограммов.

«По характеру они все те же: Диндин — заботливая и немного капризная мама, Жуи — спокойный добряк, который любит поспать и поесть бамбук», — подчеркнула она.