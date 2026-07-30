В Нижегородской области откроют новый исторический маршрут для туристов

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев сообщил, что маршрут проектируется как путешествие вглубь русской истории. Он начинается в Музее патриаршества в Арзамасе, знакомит с темой старообрядчества и церковного раскола, а затем приводит на родину патриарха Никона и протопопа Аввакума. Цель организаторов — чтобы турист, проехав этим путем однажды, захотел глубже погрузиться в историю региона.