В Нижегородской области откроют новый исторический маршрут для туристов

В Нижегородской области планируют запустить автомобильный туристический маршрут, приуроченный к 650-летию села Большое Мурашкино. Он пройдет через Арзамас, села Вельдеманово и Григорово, а также Большое Мурашкино. Разработкой маршрута занимается министерство туризма и промыслов региона, сообщает Pravda-nn.ru.
Новый маршрут находится в разработке. По населенным пунктам уже сформированы пешеходные и автобусные программы, подготовлены экскурсии с аудиогидами. В селе Вельдеманово в 2025 году отреставрировали фасады, ограды и кровли 47 частных домов, расположенных на пути туристических групп.
В Большемурашкинском округе в маршрут предлагают включить памятник протопопу Аввакуму в селе Григорово, а также кварталы с застройкой второй половины XIX — начала XX веков, связанные с купеческими династиями, кожевенным производством и меховой промышленностью.
Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев сообщил, что маршрут проектируется как путешествие вглубь русской истории. Он начинается в Музее патриаршества в Арзамасе, знакомит с темой старообрядчества и церковного раскола, а затем приводит на родину патриарха Никона и протопопа Аввакума. Цель организаторов — чтобы турист, проехав этим путем однажды, захотел глубже погрузиться в историю региона.
Губернатор Глеб Никитин, осмотрев объекты, обратил внимание на необходимость благоустройства территории у памятника Аввакуму. Он отметил, что формат «100% настоящая Россия» привлекает гостей, и для этого создаются новые маршруты, позволяющие прикоснуться к живой истории.
Открытие маршрута приурочат к юбилею села Большое Мурашкино. По поручению губернатора создан оргкомитет по организации празднования. Администрация уже начала подготовку: запланированы ремонт дорог, обустройство тротуаров, благоустройство центральной площади, где появятся пешеходный фонтан и памп-трек. Большое Мурашкино отметит 650-летие в 2027 году.