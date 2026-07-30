В Беловежской пуще открыт центр изучения дикой природы

Кстати, в центре будут работать не только белорусские исследователи, но и приглашенные специалисты из других стран. Они будут заниматься междисциплинарным изучением эталонных экосистем пущи, мониторингом редких видов животных, особенно зубров. Как ранее уже сообщал «СОЮЗ», Беловежская пуща включена и в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.