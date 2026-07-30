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В Беловежской пуще открыт центр изучения дикой природы

Один из уникальнейших лесных просторов Европы, известный ученым еще по Ипатьевской летописи под 983 годом, на территории белорусского парка «Беловежская пуща» поднял флаг международного центра изучения дикой природы, передает 30 июля БЕЛТА.

Источник: Российская газета

Его сооружение началось весной прошлого года и было предусмотрено, уточняет агентство, концепцией развития национального заповедника РБ. А за это время было возведено двухэтажное здание, в котором разместились лаборатории экологического мониторинга, высокотехнологичные хранилища для систематизации и хранения исследуемых образцов флоры и фауны, административные помещения.

Обозреватели агентства сообщают, что во время посещения в четверг Брестского региона одни из первых слов, которые сказал Президент Александр Лукашенко, касались и Беловежской пущи, внимательного отношения к перспективам развития этого уникального заповедника флоры и фауны.

Популярность Беловежской пущи внутри страны и среди наших гостей из других стран растет кратно, констатировал глава государства. Ежегодно увеличивается число людей, количество событий и мероприятий, которые проводятся. «Этот центр имеет особое значение, повышая и роль Академии наук, и роль природоохранных территорий», — подчеркнул и глава администрации Президента Дмитрий Крутой.

Кстати, в центре будут работать не только белорусские исследователи, но и приглашенные специалисты из других стран. Они будут заниматься междисциплинарным изучением эталонных экосистем пущи, мониторингом редких видов животных, особенно зубров. Как ранее уже сообщал «СОЮЗ», Беловежская пуща включена и в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, в центре внимания ученых будет систематически находиться и сохранение биологического разнообразия, и разработка инновационных методов полевых исследований. На основе точных многолетних данных они будут формировать обоснованные стратегии сохранения, восстановления и устойчивого управления реликтовым лесом.

Управляющий делами Президента привел несколько примеров успешной работы специалистов. На территории пущи восстановлено искусственно нарушенное историческое русло реки Наревка. Ученые вернули реке естественные изгибы и перекрыли мелиоративные каналы, чтобы остановить осушение болот и поднять уровень грунтовых вод, предотвращая усыхание реликтовых лесов. Еще один факт — реализация проекта по восстановлению популяции зубра в Беловежской пуще.

Ожидается, что эксперты скажут свое веское слово и в борьбе с инвазивными растениями, и даже в туризме. «Словом, открытие центра предоставит ученым новые исследовательские инструменты, которые позволят проводить изыскания на качественно новом уровне и более эффективно выполнять взятые на себя обязательства», — резюмировал глава НАН Беларуси Владимир Караник.

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