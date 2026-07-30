В Беловежской пуще открыт центр изучения дикой природы

Его сооружение началось весной прошлого года и было предусмотрено, уточняет агентство, концепцией развития национального заповедника РБ. А за это время было возведено двухэтажное здание, в котором разместились лаборатории экологического мониторинга, высокотехнологичные хранилища для систематизации и хранения исследуемых образцов флоры и фауны, административные помещения.
Обозреватели агентства сообщают, что во время посещения в четверг Брестского региона одни из первых слов, которые сказал Президент Александр Лукашенко, касались и Беловежской пущи, внимательного отношения к перспективам развития этого уникального заповедника флоры и фауны.
Популярность Беловежской пущи внутри страны и среди наших гостей из других стран растет кратно, констатировал глава государства. Ежегодно увеличивается число людей, количество событий и мероприятий, которые проводятся. «Этот центр имеет особое значение, повышая и роль Академии наук, и роль природоохранных территорий», — подчеркнул и глава администрации Президента Дмитрий Крутой.
Кстати, в центре будут работать не только белорусские исследователи, но и приглашенные специалисты из других стран. Они будут заниматься междисциплинарным изучением эталонных экосистем пущи, мониторингом редких видов животных, особенно зубров. Как ранее уже сообщал «СОЮЗ», Беловежская пуща включена и в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, в центре внимания ученых будет систематически находиться и сохранение биологического разнообразия, и разработка инновационных методов полевых исследований. На основе точных многолетних данных они будут формировать обоснованные стратегии сохранения, восстановления и устойчивого управления реликтовым лесом.
Управляющий делами Президента привел несколько примеров успешной работы специалистов. На территории пущи восстановлено искусственно нарушенное историческое русло реки Наревка. Ученые вернули реке естественные изгибы и перекрыли мелиоративные каналы, чтобы остановить осушение болот и поднять уровень грунтовых вод, предотвращая усыхание реликтовых лесов. Еще один факт — реализация проекта по восстановлению популяции зубра в Беловежской пуще.
Ожидается, что эксперты скажут свое веское слово и в борьбе с инвазивными растениями, и даже в туризме. «Словом, открытие центра предоставит ученым новые исследовательские инструменты, которые позволят проводить изыскания на качественно новом уровне и более эффективно выполнять взятые на себя обязательства», — резюмировал глава НАН Беларуси Владимир Караник.