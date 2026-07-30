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Лукашенко: решение отправлять недобросовестных работников в армию — не издевательство над людьми

Лукашенко не считает издевательством послать в армию недобросовестных работников.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение отправлять недобросовестных работников в армию, сообщила пресс-служба президента.

Так, во время рабочей поездки в Брестскую область белорусский лидер объяснил, с чем связано решение направлять в армию недобросовестных работников во время уборочной кампании.

Напомним, ранее глава государства сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси.

И сейчас Лукашенко пояснил, что это заявление не было сделано, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды.

— Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной мужской и женской работе — в армии, — сообщил он.

Глава республики заметил, что служба на границе нелегка — «там комары, мошки и прочее», и у тех, кто не хочет работать на уборочной, таким образом будет возможность там послужить и себя проявить.

— Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе — мужской сложной работе, — указал белорусский президент.

А резюмируя, Лукашенко назвал самой главной проблемой отсутствие технологической и трудовой дисциплины.

— Все можем, если есть дисциплина. Где президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Надо наш народ приучать к дисциплине. Будет дисциплина — мы все сможем, — заключил белорусский лидер.

Кстати, ранее еще глава Минобороны раскрыл после поручения белорусского президента детали отправки в армию тех, кто не хочет работать на урожай.

И кроме того, Александр Лукашенко сказал, о чем будет говорить тысячу раз, хотя из-за границы вякают.

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