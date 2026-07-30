Отделение реабилитации Иркутской больницы № 6 оснастили новым оборудованием

Новое оборудование поступило в отделение медицинской реабилитации Иркутской городской больницы № 6, сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области. Оснащение медучреждений проводится при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отделение получило противопролежневые матрасы. Их разместят в палатах, где проходят восстановительное лечение пациенты, длительное время соблюдающие постельный режим. Среди них есть участники СВО и члены их семей. Такие матрасы необходимы для предотвращения пролежней, снижения болевого синдрома и обеспечения комфорта.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.