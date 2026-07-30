В Ростове-на-Дону после сильного урагана запустили троллейбус № 17

Стихия обрушилась на регион ещё 25 июля: ураган привёл к масштабным последствиям — сотни улиц оказались затоплены, жители 14 муниципалитетов остались без электроснабжения. Кроме того, из‑за упавших деревьев повредилась контактная сеть, из‑за чего пришлось остановить движение электротранспорта — в том числе троллейбусов и трамваев.