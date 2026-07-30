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В Ростове-на-Дону после сильного урагана запустили троллейбус № 17

Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем канале 30 июля.

В Ростове‑на‑Дону снова курсирует троллейбус № 17 (маршрут «Центральный рынок — ЖСК (Стройгородок)»). О запуске маршрута 30 августа сообщил глава города Александр Скрябин в своём телеграм‑канале.

Стихия обрушилась на регион ещё 25 июля: ураган привёл к масштабным последствиям — сотни улиц оказались затоплены, жители 14 муниципалитетов остались без электроснабжения. Кроме того, из‑за упавших деревьев повредилась контактная сеть, из‑за чего пришлось остановить движение электротранспорта — в том числе троллейбусов и трамваев.

Сейчас восстановление транспортной системы идёт поэтапно: трамвайное движение возобновлено частично, его полное восстановление также планировали завершить к 30 августа. Первым из троллейбусных маршрутов заработал № 17.