В Ростове-на-Дону после сильного урагана запустили троллейбус № 17

В Ростове‑на‑Дону снова курсирует троллейбус № 17 (маршрут «Центральный рынок — ЖСК (Стройгородок)»). О запуске маршрута 30 августа сообщил глава города Александр Скрябин в своём телеграм‑канале.
Стихия обрушилась на регион ещё 25 июля: ураган привёл к масштабным последствиям — сотни улиц оказались затоплены, жители 14 муниципалитетов остались без электроснабжения. Кроме того, из‑за упавших деревьев повредилась контактная сеть, из‑за чего пришлось остановить движение электротранспорта — в том числе троллейбусов и трамваев.
Сейчас восстановление транспортной системы идёт поэтапно: трамвайное движение возобновлено частично, его полное восстановление также планировали завершить к 30 августа. Первым из троллейбусных маршрутов заработал № 17.