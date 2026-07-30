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Волгоградские суды временно не принимают документы в электронном виде

Районные и городские суды Волгоградской области временно не принимают документы через портал «Электронное правосудие».

Районные и городские суды Волгоградской области временно не принимают документы через портал «Электронное правосудие». Как пояснили в объединенной пресс-службе судов региона, в настоящее время данная функция не работает по техническим причинам.

— В настоящее время по техническим причинам в районных (городских) судах Волгоградской области отсутствует возможность приема документов через портал. Также временно недоступны списки рассматриваемых дел, — известили волгоградцев в пресс-службе.

О возобновлении работы портала будет сообщено дополнительно.