Эксперт: в Калининградской области отмечается рост выявленных случаев сифилиса

Заболеваемость сифилисом в Калининградской области за 30 лет снизилась в 30 раз. Тем не менее, за последние полгода отмечается рост случаев этого заболевания, рассказала в интервью «Балтик Плюс» Наталья Некрасова, главный специалист по дерматовенерологии и косметологии минздрава Калининградской области.
Некрасова отметила, что самым страшным заболеванием, которое передаётся половым путём, является, сифилис. Ещё 30 лет назад Калининградская область была в числе пяти регионов РФ, которые занимали первые месте по заболеваемости сифилисом. «Сейчас заболеваемость уменьшилась почти в 30 раз, это наше большое достижение. Но тем не менее отмечается небольшой подъём заболеваемости, свежие случаи сифилиса за последние полгода», — рассказала Наталья Некрасова. Речь идёт о случаях, выявленных у мигрантов при их обследовании после приезда.
По её словам, сифилис «является обезьяной всех болезней» (его можно принять за другое заболевание — прим. «Нового Калининграда»). «Поэтому, никогда не надо забывать сдавать кровь на сифилис», — отметила главный специалист по дерматовенерологии.
Что касается в целом ситуации с инфекциями, передающимися половым путем, назвать её острой в Калининградской области нельзя. «Она не является проблемой, но имеет социальную значимость, потому что инфекции, передающиеся половым путём, влияют на бесплодие, на хронические воспалительные заболевания мужчин и женщин, вызывают различные патологии при беременности и уменьшают качество жизни», — рассказала врач. Поэтому важно проходить обследования.
По её словам, чаще болеют люди в возрасте после сорока лет. «Это объясняется тем, что они более активные, ищут информацию в социальных сетях. При этом они знают меры профилактики. Но среди молодёжи больные встречаются реже», — отметила Некрасова. Что касается детей-подростков, они крайне редко болеют инфекциями, передающимися половым путём. Среди детей заболевших нет последние несколько лет.
Напомним, в Калининграде до 14 августа проходит акция «Здоровье летом», в рамках которой жители региона могут бесплатно пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путём. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.