Эксперт: в Калининградской области отмечается рост выявленных случаев сифилиса

Некрасова отметила, что самым страшным заболеванием, которое передаётся половым путём, является, сифилис. Ещё 30 лет назад Калининградская область была в числе пяти регионов РФ, которые занимали первые месте по заболеваемости сифилисом. «Сейчас заболеваемость уменьшилась почти в 30 раз, это наше большое достижение. Но тем не менее отмечается небольшой подъём заболеваемости, свежие случаи сифилиса за последние полгода», — рассказала Наталья Некрасова. Речь идёт о случаях, выявленных у мигрантов при их обследовании после приезда.