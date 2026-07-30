Спортивную площадку открыли в поселке Березовая Пойма Московского района

В поселке Березовая Пойма Московского района Нижнего Новгорода по просьбам местных жителей построили новую многофункциональную спортивную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Глава районной администрации Владимир Кропотин отметил, что решение о выделении финансирования было принято мэром Юрием Шалабаевым после обращения нижегородцев в прошлом году. Современный объект появился на улице Лучистой вблизи школы № 146, а место для его размещения выбирали совместно с департаментом спорта и самими жителями.
Подготовка территории включала выравнивание грунта, укладку асфальтобетонного основания и установку хоккейной коробки размером 40 на 20 метров с бортами из моностеклопластика. На основание нанесен слой резиновой крошки и профессиональная разметка для игровых видов спорта. Заместитель директора городского департамента физической культуры и спорта Марина Баранова подчеркнула, что площадка предназначена для баскетбола, футбола, волейбола, а зимой — для хоккея.
Новый объект оценил председатель комитета Законодательного Собрания Василий Суханов, отметив активный рост поселка и появление здесь многодетных семей. Ученик школы № 146 Иван Кузнецов рассказал, что уже играет с друзьями в футбол и ждет зимы, чтобы покататься на коньках.
Советник директора школы Найля Сорокина назвала площадку большим подарком для поселка, который поможет детям ставить новые цели. Всего в текущем году администрация города планирует провести ремонт на 93 спортивных объектах и построить еще одну площадку в этом же районе.