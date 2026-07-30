Спортивную площадку открыли в поселке Березовая Пойма Московского района

Глава районной администрации Владимир Кропотин отметил, что решение о выделении финансирования было принято мэром Юрием Шалабаевым после обращения нижегородцев в прошлом году. Современный объект появился на улице Лучистой вблизи школы № 146, а место для его размещения выбирали совместно с департаментом спорта и самими жителями.