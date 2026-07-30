Городецкий музей получил грант на сохранение традиционного костюма

Городецкий историко-художественный музейный комплекс вошел в число победителей II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России, которую реализуют ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна». По итогам конкурса музей получил грант в размере до 1 млн рублей на реализацию проекта, посвященного сохранению традиционного городецкого костюма как важной части культурного наследия Городецкого района.
В рамках проекта специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря отреставрируют сарафан XIX века из коллекции музея. Кроме того, для жителей и гостей региона подготовят цикл тематических мероприятий, посвященных истории и особенностям традиционного городецкого костюма. Всего поддержку по итогам конкурса получат 67 музеев и музейных организаций из 55 регионов России. Среди проектов-победителей — создание ремесленных мастерских и проведение мастер-классов, реконструкция бала Александровской эпохи, мобильная выставка о культуре кабардинцев и балкарцев, организация турнира и гастрономического фестиваля вокруг казачьих сторожевых башен, разработка иммерсивного аудиогида по дому-музею декабристов, проведение инклюзивных фестивалей и другие инициативы.
Победители приступят к реализации проектов с 1 сентября 2026 года. В состав жюри конкурса вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Полный список победителей опубликован на сайте благотворительного фонда «ВТБ-Страна». Для музеев из 19 регионов, которые не успели подать заявки, с 24 августа по 25 сентября пройдет дополнительный конкурс.