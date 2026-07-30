Ученые исследовали планктон и минерализацию в Веселовском водохранилище

Специалисты отобрали пробы фитопланктона, зоопланктона и зообентоса. Эти организмы служат пищей для рыб и ракообразных, а также являются индикаторами экологического состояния водоема — изменения в их составе и численности отражают процессы, происходящие в экосистеме.