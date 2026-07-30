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Ученые исследовали планктон и минерализацию в Веселовском водохранилище

Ученые провели экспедицию в Веселовское водохранилище, входящую в число промыслово-значимых в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне и имеет высшую рыбохозяйственную категорию. Об этом сообщает пресс-служба южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Источник: Коммерсантъ

Ученые провели экспедицию в Веселовское водохранилище, входящую в число промыслово-значимых в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне и имеет высшую рыбохозяйственную категорию. Об этом сообщает пресс-служба южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты отобрали пробы фитопланктона, зоопланктона и зообентоса. Эти организмы служат пищей для рыб и ракообразных, а также являются индикаторами экологического состояния водоема — изменения в их составе и численности отражают процессы, происходящие в экосистеме.

Кроме того, ученые взяли пробы для анализа общей минерализации воды. Уровень солености непосредственно влияет на рост, развитие и воспроизводство водных биоресурсов, а его контроль необходим для прогнозирования состояния рыбных запасов.

По итогам экспедиции планируется комплексная оценка среды обитания водных биоресурсов Веселовского водохранилища, актуализация данных о состоянии, распределении и численности кормовой базы рыб и ракообразных в водоеме.