30 июля над Таганрогом уничтожили БПЛА ВСУ

30 июля силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в небе над Таганрогом. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
По её словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб — территория оцеплена, к ситуации привлечены сапёры. При этом разрушений и повреждений зафиксировано не было, информация о пострадавших не поступала.
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