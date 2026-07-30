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30 июля над Таганрогом уничтожили БПЛА ВСУ

О работе ПВО и ликвидации воздушных целей сообщила глава города Светлана Камбулова.

30 июля силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в небе над Таганрогом. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

По её словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб — территория оцеплена, к ситуации привлечены сапёры. При этом разрушений и повреждений зафиксировано не было, информация о пострадавших не поступала.

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