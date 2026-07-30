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Нижегородцев предупредили о задержках транспорта из-за дождей

Жителей просят принимать эту информацию во внимание при составлении маршрутов и заранее планировать время в пути.

В Нижнем Новгороде возможны сбои в работе общественного транспорта: автобусы и трамваи могут прибывать на остановки с задержкой. С таким предупреждением выступило ЦРТС, обратив внимание горожан на вероятные отклонения от расписания.

Причиной временных нарушений графика стали сложные погодные условия. Жителей просят принимать эту информацию во внимание при составлении маршрутов и заранее планировать время в пути.

Напомним, в приволжской столице прогнозируется существенное количество осадков: за четыре дня выпадет свыше 50% месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в четверг, 30 июля, — в этот день объём осадков достигнет 22 мм.