«Мама и папа исчезли»: в трёх посёлках Калининградской области осиротели лебедята

В Кумачёво Зеленоградского района — пятеро птенцов. Четырёх нашли — одного так и не смогли отыскать. В Переславском того же района из четырёх птенцов удалось забрать двоих. Где остальные — неизвестно. В Кремнево Светловского округа птенцов было пятеро. Не нашли никого. Посреди озера плавал маленький птичий трупик.