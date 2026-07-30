«Мама и папа исчезли»: в трёх посёлках Калининградской области осиротели лебедята

В трёх посёлках Калининградской области с разницей в несколько дней исчезли с водоёмов взрослые лебеди. Об этом «Клопс» рассказали в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».
Во всех трёх случаях у пар было потомство.
В Кумачёво Зеленоградского района — пятеро птенцов. Четырёх нашли — одного так и не смогли отыскать. В Переславском того же района из четырёх птенцов удалось забрать двоих. Где остальные — неизвестно. В Кремнево Светловского округа птенцов было пятеро. Не нашли никого. Посреди озера плавал маленький птичий трупик.
Кто крадёт лебедей — неизвестно. Заявления в полицию поданы. Уцелевшие сироты остаются на попечении волонтёров «Биосферы».
Если вам известно что-то о судьбе пропавших пернатых — сообщите в полицию или в «Биосферу Балтики». Помимо этого, в организации заметили, что похищают птиц на небольших и неприметных водоёмах.
«Найдите в себе силы дойти и проверить лебедей на близлежащих озёрах. В случае изменения численного состава семьи — незамедлительно звоните нам по номеру +7 (962) 263−37−75», — заявили в центре.
Кроме лебедят у «Биосфера Балтики» много других подопечных. Организация нуждается в помощи, так как существует только за счёт пожертвований.
В двух посёлках под Калининградом таинственно исчезло больше десяти домашних котов.