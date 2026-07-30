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В Тобольске на улице Юбилейной заменили теплосети

Работы проводятся в ходе подготовки к зимнему отопительному сезону.

Участок теплосетей отремонтировали на улице Юбилейной в Тобольске Тюменской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области.

В ходе подготовки к зиме теплоэнергетики меняют изношенные сети. Первый участок оперативно отремонтировали на улице Юбилейной со стороны Менделеев-парка. По другую сторону проспекта работы на теплосети планируют завершить в течение трех недель.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.