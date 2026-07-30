Девочке из Калининграда удалили гигантскую опухоль в Центре Рошаля

Девочке из Калининграда удалили гигантскую опухоль в Детском центре имени Рошаля в Подмосковье. Образование занимало половину грудной клетки, сообщает минздрав Московской области.
Отмечается, что еще в годовалом возрасте местные врачи выявили у малышки новообразование в грудной клетке, со временем оно росло и в итоге стало критически большим, сдавило легкое, бронхи и даже сместило сердце.
Операция по удалению опухоли была сложной, важно было не задеть жизненно важные сосуды и нервы. Вмешательство прошло успешно и без осложнений: легкое расправилось, и дыхание девочки восстановилось.
Пациентку выписали на 18-й день после операции. Сейчас она чувствует себя хорошо.
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