Прикамским коммунистам не дали зарегистрировать на выборы гражданку Украины

Вместе с тем, проверка выявила ограничения, препятствующие регистрации трех кандидатов, находящихся в едином списке на выборы в заксобрание. Так, установлен факт сокрытия сведений о судимости и у кандидата не истек 15-летний срок со дня снятия и погашения судимости за особо тяжкое преступление. Кроме того, установлен факт наличия гражданства иностранного государства.