В Иркутском художественном музее установят новое осветительное оборудование

Новую систему освещения устанавливают в 11 экспозиционных залах главного здания Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачева в ходе реализации национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры и архивов.
Приобретено более 370 светильников, почти 300 погонных метров токопроводящих элементов и свыше 90 единиц дополнительного оборудования. Новая система позволит минимизировать вредное воздействие излучения на экспонаты, а для глаз посетителей освещение станет мягким и комфортным. Завершить работы планируют к 15 августа. На время работ музей остается открытым для посетителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.