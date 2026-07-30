Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД запустит дополнительный прямой поезд из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург

Ближайший рейс из Нижнего Новгорода запланирован на 31 июля.

Источник: Нижегородская правда

Между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом начнет курсировать дополнительный прямой поезд № 295/296. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», состав будет отправляться по отдельным датам в июле и августе.

Ближайший рейс из Нижнего Новгорода запланирован на 31 июля, отправление в 14:42. В обратном направлении из Северной столицы поезд уйдет 1 августа в 17:59. По пути следования состав сделает остановки во Владимире, Москве, Твери и Бологом.

Поезд будет сформирован из плацкартных и купейных вагонов нового образца. Они оснащены кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками. В ряде вагонов также предусмотрена услуга по перевозке мелких домашних животных.

В компании напомнили, что прямое сообщение между двумя городами не ограничивается новым назначением. На маршруте по-прежнему курсирует фирменный поезд № 59 «Волга». Кроме того, добраться до Санкт-Петербурга можно транзитными поездами, следующими из Самары (№ 64, 47), Ижевска (№ 131), Челябинска (№ 145) и Уфы (№ 347).

Уточнить актуальное расписание можно на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.

Ранее сообщалось, что ретроэлектричка совершит экскурсионные рейсы в Дзержинск и Моховые Горы.