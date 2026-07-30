РЖД запустит дополнительный прямой поезд из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург

Между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом начнет курсировать дополнительный прямой поезд № 295/296. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», состав будет отправляться по отдельным датам в июле и августе.
Ближайший рейс из Нижнего Новгорода запланирован на 31 июля, отправление в 14:42. В обратном направлении из Северной столицы поезд уйдет 1 августа в 17:59. По пути следования состав сделает остановки во Владимире, Москве, Твери и Бологом.
Поезд будет сформирован из плацкартных и купейных вагонов нового образца. Они оснащены кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками. В ряде вагонов также предусмотрена услуга по перевозке мелких домашних животных.
В компании напомнили, что прямое сообщение между двумя городами не ограничивается новым назначением. На маршруте по-прежнему курсирует фирменный поезд № 59 «Волга». Кроме того, добраться до Санкт-Петербурга можно транзитными поездами, следующими из Самары (№ 64, 47), Ижевска (№ 131), Челябинска (№ 145) и Уфы (№ 347).
Уточнить актуальное расписание можно на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.
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