РЖД запустит дополнительный прямой поезд из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург

В компании напомнили, что прямое сообщение между двумя городами не ограничивается новым назначением. На маршруте по-прежнему курсирует фирменный поезд № 59 «Волга». Кроме того, добраться до Санкт-Петербурга можно транзитными поездами, следующими из Самары (№ 64, 47), Ижевска (№ 131), Челябинска (№ 145) и Уфы (№ 347).