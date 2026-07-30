RT начинает прием заявок на участие в премии военкоров

«Мы считаем своим долгом привлекать внимание общественности к тому, что работа военкора смертельно опасна, и показывать каждый год тех героев, которые, несмотря на все это, идут на передовую для того, чтобы нам показать правду», — сказала руководитель RT Arabic, чьи слова приводятся в публикации.