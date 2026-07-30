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RT начинает прием заявок на участие в премии военкоров

RT начинает прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба для военкоров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Телеканал RT объявил о начале приема заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба — 2026, которая присуждается военным корреспондентам за лучшие новостные видеоматериалы из зоны боевых действий.

«Телеканал RT открывает прием заявок на участие в Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2026, которая вручается на протяжении девяти лет военным корреспондентам за лучшие новостные видеоматериалы из зоны боевых действий», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Прием работ продлится с 30 июля по 1 октября 2026 года. Победители будут объявлены до конца года. Руководитель RT Arabic Майя Манна отметила, что работа военкора крайне опасна, поэтому рассказывать о таких героях необходимо.

«Мы считаем своим долгом привлекать внимание общественности к тому, что работа военкора смертельно опасна, и показывать каждый год тех героев, которые, несмотря на все это, идут на передовую для того, чтобы нам показать правду», — сказала руководитель RT Arabic, чьи слова приводятся в публикации.

Уточняется также, что подать заявку на участие в конкурсе могут как штатные репортеры телеканалов и крупных медиахолдингов, так и независимые журналисты, фрилансеры и блогеры.

Международная премия была учреждена в 2018 году в память о военном корреспонденте Халеде аль-Хатыбе. Сотрудничая с RT Arabic, он погиб в результате ракетного удара в Сирии.

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