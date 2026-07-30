Гороскоп на 31 июля: Скорпионов ждут эмоциональные испытания

♌Лев: Как хозяин дня, вы будете в центре внимания, но это принесёт как плюсы, так и вызовы. Утро начнётся у Львов с необходимости принимать лидерские решения, особенно если вы руководите проектом. Коллеги или друзья могут обратиться к вам за поддержкой, и ваше умение вдохновлять других станет ключевым. Однако будьте готовы к критике со стороны тех, кто не одобряет ваш стиль управления. В личных отношениях возможны сцены ревности или стремление к доминированию, требующие деликатного подхода. Финансовые вопросы будут требовать осторожности: крупные инвестиции или подарки могут оказаться не самыми удачными. Вечером вас ждёт признание заслуг, что поднимет самооценку. Важно не игнорировать мнение близких, даже если вы уверены в своей правоте.