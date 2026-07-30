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49 ярмарок с местной продукцией пройдут в Нижегородской области в августе

49 ярмарок «Покупайте нижегородское» развернутся в 25 муниципалитетах Нижегородской области. Предприниматели и самозанятые могут представить на них свою продукцию бесплатно, рассказали в областном правительстве. Ярмарки «Покупайте нижегородское» проводятся в регионе ежемесячно, часто их приурочивают к праздникам и фестивалям. Это одна из самых популярных мер государственной поддержки местного бизнеса. Она позволяет…

Источник: Живем в Нижнем

49 ярмарок «Покупайте нижегородское» развернутся в 25 муниципалитетах Нижегородской области. Предприниматели и самозанятые могут представить на них свою продукцию бесплатно, рассказали в областном правительстве.

Ярмарки «Покупайте нижегородское» проводятся в регионе ежемесячно, часто их приурочивают к праздникам и фестивалям. Это одна из самых популярных мер государственной поддержки местного бизнеса. Она позволяет предпринимателям показать свою продукцию жителям и найти новых покупателей.

Больше всего ярмарок запланировано в Выксе, Вознесенском и Павловском округах. На этих мероприятиях нижегородцы смогут купить продукты, товары ручной работы и изделия народных промыслов. Цены установят напрямую от производителей, без наценок.

График ярмарок каждый месяц корректируется с учетом предложений местных администраций. Чтобы получить бесплатное торговое место, предпринимателям нужно обратиться в администрацию своего муниципалитета.

Так, 1 августа откроется сразу несколько площадок: в Вачском округе отпразднуют День села Филинское с «Филинским разгуляем», в Урене отметят День города в парке «Борок», в Варнавинском округе пройдет День поселка Северный, в Вознесенском округе — День села Суморьево. Также 1 августа в Павлове на набережной стартует межрегиональный фестиваль творческих людей «Культурные выходные на Оке “Русская река”, а в Ворсме отметят День города.

2 августа к праздникам присоединятся Варнавинский округ с Ильиным днем в поселке Красный Луч, Краснобаковский округ, где отметят День железнодорожника в поселке Ветлужский, и Бор, где День поселка Железнодорожный пройдет на улице Новостройка.

А 7 августа в Лысковском округе в селе Макарьево состоится межрегиональный фестиваль музыкального творчества «Макарьевский перезвон».