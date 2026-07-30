49 ярмарок с местной продукцией пройдут в Нижегородской области в августе

Так, 1 августа откроется сразу несколько площадок: в Вачском округе отпразднуют День села Филинское с «Филинским разгуляем», в Урене отметят День города в парке «Борок», в Варнавинском округе пройдет День поселка Северный, в Вознесенском округе — День села Суморьево. Также 1 августа в Павлове на набережной стартует межрегиональный фестиваль творческих людей «Культурные выходные на Оке “Русская река”, а в Ворсме отметят День города.