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Предприятие в Прикамье набирает огневую группу с зарплатой от 160 тысяч рублей

Резервистами могут стать годные к службе мужчины до 62 лет.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Губахинского округа сообщила о наборе резервистов в мобильные огневые группы для защиты предприятий от атак БПЛА. Резервистами могут стать годные к службе мужчины в возрасте до 62 лет.

К отбору резервистов приступило АО «Метафракс Кемикалс». Прошедшие отбор заключат срочный контракт (трудовой договор на специальных условиях) с Минобороны РФ на 3 года. Во время действия контракта на бойцов мобильных огневых групп распространяются все права и обязанности военнослужащего. Им обеспечат двухнедельное обучение.

Боевые задачи предстоит выполнять исключительно в рамках охраны предприятия и для защиты воздушного пространства региона.

Возраст резервистов: до 62 — для старших офицеров, до 57 — для младших офицеров, до 52 — для сержантов. Среди других требований: нахождение в мобилизационном людском резерве, отсутствие судимости, годность по состоянию здоровья категорий А, Б и В.

Денежное довольствие резервистов мобильных огневых групп: ежемесячная денежная выплата — от 160 тыс. руб., ежемесячная выплата от Минобороны РФ — от 21 496 ₽ Проживание — в условиях казарменного положения. Желающим вступить в МОГ необходимо обращаться в военкомат Губахи и Гремячинска.

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