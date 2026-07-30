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Ветер в Ростове повалил деревья и конструкцию с названием города

В уборке участвовали воспитанники спортшколы, а также сотрудники городской и районной администраций.

На территории гребного канала «Дон» в Ростове‑на‑Дону провели субботник по расчистке территории после шторма 25 июля. К уборке подключились воспитанники спортшколы и сотрудники городской и районной администраций.

Как рассказал в соцсетях глава города Александр Скрябин, ураган был настолько сильным, что вырвал с корнем около 30 деревьев и повалил металлическую конструкцию с названием «Ростов‑на‑Дону». Объём работ оказался значительным — наведение порядка идёт уже несколько дней.

В планах — большой субботник на улице Левобережной в Кировском районе: помощь готовы оказать базы отдыха и заведения общепита. Всего в городе распилили и вывезли 526 поваленных деревьев. Также продолжается восстановление электроснабжения: с субботы свет вернулся в дома 170 тысяч ростовчан.