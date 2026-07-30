Ветер в Ростове повалил деревья и конструкцию с названием города

В планах — большой субботник на улице Левобережной в Кировском районе: помощь готовы оказать базы отдыха и заведения общепита. Всего в городе распилили и вывезли 526 поваленных деревьев. Также продолжается восстановление электроснабжения: с субботы свет вернулся в дома 170 тысяч ростовчан.