Круизный поезд с вагоном-спа пройдёт через Воронежскую область

Туристический поезд «Рица» запустят из Москвы в Абхазию. Он проследует через Воронежскую область. Об этом сообщили в официальных социальных сетях Федеральной пассажирской компании.
Состав отправится в единственный рейс 10 октября. Он будет следовать по насыщенному маршруту: Москва — Воронеж — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи — Ростов-на-Дону — Воронеж — Москва. Пассажиры пробудут в пути семь дней и семь ночей.
В составе поезда будут вагоны купе, СВ и «Люкс». Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться вагоном-спа с инфракрасной сауной, вагоном-душевой, двумя вагонами-ресторанами и вагоном-баром. В дополнение к билету можно приобрести экскурсии по отдельным городам или комплексный тур.
Продажа билетов стартует не ранее чем за 90 суток до даты отправления.