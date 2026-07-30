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На улице Маршала Воронова в Нижнем Новгороде ограничат движение с 1 августа

Причина в ремонтно-восстановительных работах.

Источник: Время

Движение транспорта по улице Маршала Воронова в Нижнем Новгороде — в районе дома № 22А ограничат с 06:00 1 августа до 23:59 7 сентября из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Объехать зону производства работ можно по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде ограничено движение транспорта по проспекту Гагарина.