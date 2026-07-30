На улице Маршала Воронова в Нижнем Новгороде ограничат движение с 1 августа

Движение транспорта по улице Маршала Воронова в Нижнем Новгороде — в районе дома № 22А ограничат с 06:00 1 августа до 23:59 7 сентября из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).