В Волгограде телефонные мошенники стали представляться сотрудниками мэрии

Злоумышленники используют различные предлоги: информируют о положенных выплатах, подарках или наградах, после чего просят назвать номер СНИЛС, банковские реквизиты или коды подтверждения из СМС. При этом имена чиновников, на которых ссылаются мошенники, в администрации не значатся и никогда не числились в штате.