Госстандарт запретил продавать белорусские приправы популярной марки

В Беларуси попали под запрет популярные белорусские приправы. Их включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет попали приправы произведенные компанией «Гурмина-ПРО», которая находится в Фаниполе.
Под запрет попали сушеный чеснок, панировочная смесь «Для хрустящей курочки» и приправы «Для аппетитной курицы». Все — торговой марки «Спец».
В их составе во время лабораторной проверки обнаружили недопустимое наличие сульфитредуцирующих бактерий клостридий.
— Обнаружены сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 грамма продукта, что не допускается, — прокомментировали в Госстандарте.
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