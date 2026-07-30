Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госстандарт запретил продавать белорусские приправы популярной марки

Белорусские приправы попали под запрет из-за бактерий клостридий в составе.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси попали под запрет популярные белорусские приправы. Их включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет попали приправы произведенные компанией «Гурмина-ПРО», которая находится в Фаниполе.

Под запрет попали сушеный чеснок, панировочная смесь «Для хрустящей курочки» и приправы «Для аппетитной курицы». Все — торговой марки «Спец».

В их составе во время лабораторной проверки обнаружили недопустимое наличие сульфитредуцирующих бактерий клостридий.

— Обнаружены сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 грамма продукта, что не допускается, — прокомментировали в Госстандарте.

Еще мы писали, что плативший раками белорус может сесть в тюрьму на шесть лет.

А еще президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше