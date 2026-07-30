С нижегородской компании взыскали более 16 млн рублей за экологические нарушения

Проверка показала, что предприятие неверно рассчитало плату за утилизацию отходов. Ранее оно пользовалась полигоном МУП «Комунэнерго», для которого были утверждены лимиты размещения. Однако затем компания переключилась на полигон ООО «ОРБ Нижний», на который эти лимиты не распространяются. По закону такая смена требует платить по повышенному коэффициенту 25, как за сверхлимитное размещение. Но предприятие этого не сделало.