«Беда становится общей»: как спасали лошадей из сгоревшего нижегородского клуба

Пожар в конно-спортивном клубе «Аллюр» полностью потушили к утру 30 июля. Пламя уничтожило одну из конюшен, к сожалению, шесть лошадей погибли, но 69 удалось спасти. «Живем в Нижнем» узнал, подробности у Татьяны Пазухиной, замдиректора конно-спортивного клуба «Пассаж», принявшего 39 лошадей «Аллюра».
После трагедии конные клубы Нижнего Новгорода и области оперативно откликнулись на беду.
«Мне позвонила хозяйка одной из лошадей, которая стоит в “Аллюре”, и спросила, можем ли мы принять животных. Мы сразу сказали, что да, конечно, везите всех. Отправили свою коневозку, она у нас большая, на девять голов. Двое наших тренеров тоже тут же поехали», — рассказала Татьяна Пазухина.
Лошади во время пожара разбегались в разные стороны — кто-то бежал от дыма, кто-то, наоборот, пытался вернуться в горящую конюшню, и их приходилось буквально выталкивать из опасной зоны.
«У нас была несколько мест в основной конюшне и в летнике. Рабочие быстренько насыпали опилок, сено разложили. Беда сплачивает людей. Вечером наши ребята всех напоили и накормили. Девочки из “Аллюра”, чьи лошади — школьные, частные — здесь ночевали», — говорит Татьяна Пазухина.
Несмотря на сильный стресс, большинство лошадей уже пришли в норму. Однако есть и пострадавшие.
«Есть пара лошадей, которые надышались угарным газом, кашляют. Ветеринар оказывал им помощь, в том числе ночью. Есть лошади, которые травмировались, пока бегали. Одной нужно наложить швы на ногу. Но, думаю, все нормально будет», — говорит Татьяна Пазухина.
Лошади, несмотря на пережитый стресс, быстро успокаиваются, когда оказываются в безопасности. Сейчас они уже спокойно едят и привыкают к новому месту.
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Исполнительный директор Федерации конного спорта Нижегородской области Лариса Федорищева отметила, что конные клубы региона на данный момент переполнены, но все равно нашли возможность принять пострадавших животных.
«Когда случаются такие несчастья, беда становится общей, и редко кто остается в стороне. Конники оставили свои дела, приехали, чтобы помочь поймать и грузить лошадей. Владельцы коневозов предоставили свой транспорт, принимали активное участие, чтобы максимально быстро перевезти животных в безопасное место», — подчеркнула она.
По словам Ларисы Федорищевой, конюшня — это объект, где даже малейшая неосторожность может привести к возгоранию. Сейчас лето, сухо, идет заготовка кормов на следующий сезон, затариваются сенные склады, и одной искры будет достаточно для возникновения огня.
Как рассказала Татьяна Пазухина, лошади пока могут оставаться в «Пассаже» столько, сколько потребуется:
«У нас летники свободные. Пока мы ничего не обсуждали, было не до этого. Я думаю, сейчас немного будет рокировка по разным клубам, потому что погодные условия не всегда позволяют стоять в летних конюшнях. Но в ближайшие дни приезжие лошади точно останутся у нас», — говорит замдиректора клуба «Пассаж».
Клуб «Аллюр» происшествие не комментировал, но в соцсетях поблагодарил всех за помощь и попросил финансовой помощи у неравнодушных. Люди начали предлагать помощь сами, еще до того, как вышел этот пост. А еще много спрашивали о своих любимцах и горевали о погибших лошадях.
«Соболезнования! Любимые лошади Доля и Леди. Только фото с ними теперь остались на память. Очень жалко. Самые добрые лошадки были. Одно удовольствие на них кататься», — написала Светлана Н.
«Проплакала вчера весь день. Ребята, держитесь! Даже близко не могу представить, что вы пережили!! С миру по нитке восстановим то, что строилось и возводилось много лет!» — отозвалась Марина Б.
«У меня младшая вчера весь вечер плакала. Долечка ее любимая была. У старшей Апик, там переживаний было много тоже пока не узнали, что все хорошо. Всех очень жалко, кто не выжил», — оставила комментарий Оксана С.