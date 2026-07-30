«Беда становится общей»: как спасали лошадей из сгоревшего нижегородского клуба

«У нас летники свободные. Пока мы ничего не обсуждали, было не до этого. Я думаю, сейчас немного будет рокировка по разным клубам, потому что погодные условия не всегда позволяют стоять в летних конюшнях. Но в ближайшие дни приезжие лошади точно останутся у нас», — говорит замдиректора клуба «Пассаж».