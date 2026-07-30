Мелания Трамп помогла воссоединить детей из России и Украины

Мария Львова-Белова, российский детский омбудсмен и председатель «Фонда защиты детей», сообщила на своем канале в «Максе» о воссоединении пяти детей с их семьями. По уточнению, пятилетний мальчик, чей отец умер на Украине, сегодня был забран матерью в Россию. Четыре других ребенка направляются на Украину и в Германию для встречи с родными. Омбудсмен также выразила благодарность первой леди США за ее помощь в этом важном деле.