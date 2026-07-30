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Мелания Трамп помогла воссоединить детей из России и Украины

Согласно заявлению первой леди США Мелании Трамп, опубликованному на сайте Белого дома, пять детей из Украины и России вновь обрели связь со своими родственниками.

Источник: Legion-Media

«Я и мой представитель продолжаем работать с правительствами России и Украины над безопасным возвращением детей в их семьи», — подчеркнула она.

Мария Львова-Белова, российский детский омбудсмен и председатель «Фонда защиты детей», сообщила на своем канале в «Максе» о воссоединении пяти детей с их семьями. По уточнению, пятилетний мальчик, чей отец умер на Украине, сегодня был забран матерью в Россию. Четыре других ребенка направляются на Украину и в Германию для встречи с родными. Омбудсмен также выразила благодарность первой леди США за ее помощь в этом важном деле.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Мелания Трамп сыграла «важнейшую глобальную гуманитарную и миротворческую роль», содействуя возвращению российских и украинских детей в семьи.

«Под ее руководством уже воссоединились 33 ребенка, и впереди еще больше воссоединений», — добавил он в соцсети Х.

В августе предыдущего года первая леди США Мелания Трамп отправила личное письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать защите украинских детей. Это письмо передал президент Дональд Трамп во время переговоров на Аляске. В обращении она написала: «Вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера».

Позднее она заявила, что получила ответ от Путина и у нее есть открытый канал для общения с Кремлем, чтобы способствовать успешному воссоединению детей с их семьями.

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