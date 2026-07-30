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В Калининграде меняют схему движения на перекрёстке Куйбышева и Гагарина

С 31 июля внесут коррективы в режим работы светофора.

В Калининграде меняют схему движения на перекрёстке улиц Куйбышева, Гагарина и Чувашской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«31 июля в связи с переносом пешеходного перехода будут внесены изменения в режим работы светофора на перекрёстке Юрия Гагарина — Куйбышева — Чувашская. Просим всех участников движения на этом участке быть особенно внимательными и следовать указаниям светофора», — рассказали в мэрии.

Как уточнил корреспонденту Калининград.Ru председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов, на перекрёстке переделают пешеходные переходы. Их организуют по короткой прямой линии. В результате появятся новые накопительные площадки с улучшенным обзором.

«Второе — формируется расщепление фазы левого поворота для транспортных средств, двигающихся по направлению улицы Гагарина с улицы Куйбышева, аналогично — улицы Чувашской. Тем самым выполняется требование нормативных документов по расщеплению конфликтных фаз», — сказал Романов.

Ранее стало известно, что власти собираются изменить схему движения на перекрёстке улиц Гагарина и Юбилейной. Крайнюю правую полосу «откроют» и для прямого хода. Таким образом, даже при заблокированном левом участке, автомобилисты смогут ехать в центр из двух рядов.

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