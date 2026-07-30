В Калининграде меняют схему движения на перекрёстке Куйбышева и Гагарина

«31 июля в связи с переносом пешеходного перехода будут внесены изменения в режим работы светофора на перекрёстке Юрия Гагарина — Куйбышева — Чувашская. Просим всех участников движения на этом участке быть особенно внимательными и следовать указаниям светофора», — рассказали в мэрии.